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الهيئة الوطنية: مسيرات الجمعة القادمة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"

منذ حوالى ساعة
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الهيئة الوطنية: مسيرات الجمعة القادمة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر ، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر"، تأكيداً على استمرار مسيرات العودة، ووفاءً لشهداء المقاومة، ولوحدة وخيارات شعبنا.

وأكدت الهيئة علي أن "استمرار مسيراتها الشعبية والسلمية في  مخيمات العودة شرق قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.

وقالت الهيئة في ختام جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة": "إن التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة وخيانة، ما يستدعي من شعوبنا العربية التحرك الفوري لتوسيع حالة الإسناد لشعبنا الفلسطيني، ودائرة الضغط على الكيان الصهيوني والدول الداعمة له، عن طريق رفض التطبيع وملاحقة رموزه، والضغط من أجل فرض قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتأسيس لجان المقاطعة في مختلف البلدان العربية".

وأشارت الهيئة إلى أنها تُجري اتصالات مع قوى وأحزاب عربية من أجل عقد مؤتمرات لمناهضة التطبيع ودعم شعبنا في عدد من العواصم العربية، تزامناً مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي.

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