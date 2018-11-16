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السنوار: حريصون أن نكسر الحصار وأن نوفر حياة كريمة لأهل غزة

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 98
السنوار: حريصون أن نكسر الحصار وأن نوفر حياة كريمة لأهل غزة

أكد قائد حركة المقاومة الإسلامية  "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة 16 نوفمبر   بأنهم حريصون على أن يكسروا الحصار و يوفروا حياة كريمة لشعب غزة، مزضحا "خاب من اعتقد أننا نبيع الدماء بالدولار و السولار".

و أضاف السنوار في كلمة له خلال حفل تأبين أقامته حركة حماس لشهداء خانيونس، الذين اغتالتهم قوة صهيونية خاصة الأسبوع الماضي:"إن رد المقاومة جاء ليقول للاحتلال وللمرجفين أن أهل غزة لا يبيعون دماء شهدائهم".

واوضح  أن "أعيننا لا تنام ولا تنزل اصابع المجاهدين عن الزناد، و أن صمتنا إعداد، و إذا نطقنا ينطق الزناد".

و قال: "أدرك العدو خلال المواجهة الماضية ان صمتنا لم يكن عبثيا فالرشقات الصاروخية التي ضربت بها المستوطنات أكثر عددا وأكثر دقة ورؤوسها التفجيرية أضعاف مضاعفة، و قد وفقنا الله بتشكيل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة وتضم 13جناحا عسكريا في غرفة واحدة لأول مرة وهي نواة جيش التحرير".

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