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السنوار يحمل 3 رسائل من قائد القسام

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 82
السنوار يحمل 3 رسائل من قائد القسام

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار مساء ، اليوم الجمعة 16 نوفمبر، إنه حمل ثلاث رسائل من القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف.

وفي رسالته الثانية قال قائد القسام محمد الضيف:"أن كل حدث جديد في كل يوم ازداد يقيناً أننا على موعد وموعداً يقترب من تحقيق وعد الله لنا".

وقال الضيف في رسالته الثالثة "أنّه لو زاد الاحتلال لزدنا وان الرشقة الصاروخية الأولى التي ستضرب تل أبيب ستفاجئ الاحتلال".

ونقل السنوار عن الضيف قوله: "أخبر أهل (شرق خانيونس) مني السلام لذين رفعوا رؤوسنا، الذين لم يخذلونا دوماً عندما طلبناهم، وينحني إجلالاً وإكباراً لتضحياتكم".

وأكمل السنوار قائلاً: "سألت الضيف هل أحدث الناس عن الرشقة المجهزة لتل أبيب؟ لكن قال لي: أترك الرشقة لتتحدث عن نفسها عن انطلاقها".

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