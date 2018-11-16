فلسطين: الجبهة الإعلامية المتماسكة هي التي سيخسر فيها الاحتلال معركته مع المقاومة

أكد وكيل الأمين عام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الفلسطينية ناصر أخضر، اليوم الجمعة 16 نوفمبر ، أن الجبهة الإعلامية هي الجبهة الأولى التي سيخسر فيها العدو الصهيوني معركته مع جبهة المقاومة.

وقال أخضر، خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها قناة المنار في بيروت، إنه اليوم بعد معركة غزة الأخيرة "تأكد لنا أن الجبهة الإعلامية لمحور المقاومة جبهة قوية ومتماسكة وتستطيع أن تحقق الانتصارات كما تحققها المقاومة في كل الجبهات".

وأشار أخضر الى أن الاتحاد "هو يتشرف بدعمه للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانبها"، مشددا على الوقوف إلى جانب قناة الأقصى، لافتا أن معظم وسائل إعلام المقاومة كانت تقف إلى جانب فلسطين بالسرعة اللازمة حتى دون مبادرة من الأمانة العامة للاتحاد.