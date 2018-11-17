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إصابة 15 فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

منذ 39 دقيقة
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إصابة 15 فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أصيب أكثر من خمسة عشر مواطنا بجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، 17 نوفمبر، بينها إصابتان بالرصاص الحي إحداها خطيرة، خلال مواجهات اندلعت اليوم، مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية عوريف جنوب نابلس، وكان العشرات من أبناء شعبنا في قرية عوريف جنوب نابلس شاركوا في مسيرة حاشدة احتجاجاً على تهديد قوات الاحتلال الصهيوني لمصادرة الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.

ومع وصول المسيرة الحاشدة قرب الأراضي المهددة بالمصادرة هاجمت قوات الاحتلال المشاركين وأطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.


وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن طواقمه من اسعاف شابين أصيبا بالرصاص الحي احداهما خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، وأوضح الهلال الأحمر وفقاً للمراسلين، بان طواقم الاسعاف تعاملت ميدانياً مع أكثر من 15 مواطناً أصيبوا بجراح متفاوتة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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