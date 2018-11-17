الاحتلال يهاجم مسيرة للصحفيين قرب قلنديا

أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين والأجانب بالاختناق الشديد، جراء مهاجمة جيش الاحتلال مسيرة سلمية للصحفيين بالقرب من حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وهاجم جنود الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين والعرب والاجانب بقنابل الغاز، رغم ان المسيرة كانت على بعد أكثر من 150 مترا عن الحاجز، وأطلق الجنود القنابل بشكل مباشر لإلحاق الاذى بالمشاركين.

وأصيب 7 صحفيين بالاختناق، جراء اعتداء الجنود عليهم بقنابل الغاز، يُشار إلى أن نقابة الصحفيين نظمت مسيرة تضامنية مع الصحفيين للتعبير عن حقهم بالتحرك عبر الحواجز الإسرائيلية عبر بطاقة الصحفيين الدوليين، ولكن قوات الاحتلال قابلتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، بالرغم من أن الصحفيين كانوا يرتدون الزي الخاص ويرفعون بطاقة الاتحاد الدولي.

