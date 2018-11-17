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القوى الوطنية تدعو لاعتبار الجمعة القادمة يوماً للاشتباك مع الاحتلال

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 60
القوى الوطنية تدعو لاعتبار الجمعة القادمة يوماً للاشتباك مع الاحتلال

جددت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، 17 نوفمبر، دعوتها للمشاركة الواسعة في الفعاليات المناهضة للاستيطان وسياسات التطهير العرقي واعتبار الجمعة المقبل، جبل الريسان والخان الاحمر وكافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال يوم للفعاليات والمواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، ورحبت عبر بيانها، بجهود مصر لانهاء صفحة الانقسام الكارثي وتطبيق اتفاقات المصالحة فوراً لمواجهة لتحديات بعد ازالة العقبات التي حالت فيما مضى دون الوصول لوحدة وطنية تعزز الصمود الوطني، ومواجهة سياسات الاحتلال، ومحاولات سلخ قطاع غزة بحسب ما يسمى صفقة القرن المشبوه التي قبرها شعبنا الى غير رجعة.

 

كما ورحبت بتصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مجموعة من القرارات بما فيها حق شعبنا في تقرير المصير، والتأكيد على الجولان كأرض سورية محتلة، وتدعو لانهاء الاحتلال عن الاراضي العربية والفلسطينية ووضع القرارات موضع التطبيق العملي، ووجهت القوى بالتحية لوفد اتحاد الصحفيين العالمي الذي يزور الاراضي الفلسطينية للوقوف على انتهاكات الاحتلال بحق الجسم الصحفي، وتستنكر عدم سماح دولة الاحتلال لعدد من اعضاء الوفد من الدخول للاراضي الفلسطينية وتدعو لاجراءات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال على استهدافها الصحفيين.


ودعت لأوسع حملات الاسناد للاسيرات والاسرى امام قوانين الاحتلال واجراءاته القمعية بحق الحركة الاسيرة، وتكامل الجهد رسميا وشعبيا وقانونيا لمواجهة مخططات الاحتلال وتدعو لحماية الاسرى وتشكيل لجان دولية للتحقيق في ظروف اعتقالهم.

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