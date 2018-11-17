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سؤولة بالكنيست: "إسرائيل" لا تستطيع إسقاط حماس ونحن أصبحنا عراة أمامها

منذ 43 دقيقة
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سؤولة بالكنيست: "إسرائيل" لا تستطيع إسقاط حماس ونحن أصبحنا عراة أمامها

قال عضو الكنيست الصهيوني، كسينيا سفيتلوفا، اليوم السبت 17 نوفمبر ، إن الحكومة الكيان لا تستطيع إسقاط حماس أو الضغط عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي. قائله "أصبحنا عراه أمام حركة حماس والجميع يرى ذلك بوضوح، لا يمكن التغلب عليهم في قطاع غزة".

وكان قد قال الوزير الصهيوني ، تساحي هنفبى، إن حركة حماس في قطاع غزة قادرة على ضرب مثات الصواريخ على مدينة تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هنفبي، قوله: إن رد حركة حماس خلال جولة التصعيد الأخيرة كان طفيفاً وكان بإمكانها ضرب مثات الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة.وأحدثت تصريحات، هنفبي، ضجة داخل الكيان الصهيونى.

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