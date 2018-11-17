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مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون شرق الخليل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 118
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون شرق الخليل

رشق مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم السبت، 17 نوفمبر، مواطنين أثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل، وذكر المواطن راشد الزرو التميمي، أن مستوطني مستوطنة "خفات جال" رشقوه وعائلته ومن كان بصحبتهم أثناء جنيهم ثمار زيتونهم في منطقة جبل جالس بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته وأطفالهم.


وكان مستوطنون حطموا واقتلعوا أشجار زيتون معمرة قبل عدة أيام في المنطقة ذاتها، وتعود ملكية الأشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من الأراضي بغية توسعة البؤرة الاستيطانية المذكورة على حساب أراضي وممتلكات المواطنين.

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