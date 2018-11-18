آلية السفر للفلسطينيين عبر معبر رفح غدًا الاثنين

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 2018/11/19، وأوضحت الداخلية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن السفر غدًا الاثنين سيكون للمسافرين المتبقين المتبقي من الحافلتان الرابعة والخامسة من كشف (11/14) والحافلة السادسة حتى الرقم (49) من كشف 11/14.

ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 05:30 صباحًا في صالة "أبو يوسف النجار" بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.