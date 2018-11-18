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آيسلندا تستعد لفعاليات مناصرة لغزة

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 44
آيسلندا تستعد لفعاليات مناصرة لغزة

تشهد آيسلندا استعدادات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي يتم الاحتفال بها في 29 نوفمبر من كل عام ، نصرة للحقوق الفلسطينية، ودعما للقضية التي تلقى اهتماما عالميا. 


ودعت في هذا اليوم من عام 1977، الجمعية العامة لتبني قرار (3240) يقضي بدعم الحقوق الفلسطينية.

ويكتسب احتفال هذا العام أهمية، خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 30 عاما على إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وثيقة الاستقلال التي أعلن بموجبها قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر في العاصكة الجزائرية.

وكانت آيسلندا، أول دولة أوروبية تعترف بفلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967، بالإضاقة لحق عودة اللاجئين في 29 ديسمبر من عام 2011.

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