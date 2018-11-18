الهيئة الوطنية تدعو للمسير البحري الـ 16 غداً شمال غزة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الأحد 18 نوفمبر ، أن غداً الاثنين، سينطلق المسير البحري 16 في شمال غرب قطاع غزة تحت عنوان نواجه عار التطبيع، ومن المقرر أن تنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا بحلول الثانية ظهرًا ويصاحبها جماهير حاشدة برًا.

وقال المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود إن الحراك غدًا سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".

وبيّن أن الحراك البحري يهدف لحمل رسالة قوية للعالم للمطالبة بكسر الحصار المفروض على شعبنا، داعيًا المواطنين للاحتشاد على شاطئ بحر غزة على الحدود الشمالية.