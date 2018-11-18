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هنية: أي مساس بحياة العاروري سيضع الأوضاع في ظروف مختلفة

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 123
هنية: أي مساس بحياة العاروري سيضع الأوضاع في ظروف مختلفة

استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأحد 18 نوفمبر ، القرار الأمريكي بحق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ووضعه على لائحة الإرهاب ،محذرا أن أي مساس بالشيخ صالح العاروري سوف يضع الأوضاع في ظروف مختلفة تماماً. 

جاء ذلك خلال مقابلة هنيه في مكتبه بمدينة غزة سفير دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية أشرف سليمان.

واستعرض رئيس الحركة التطورات المتعلقة بملف الحصار، والجهود المبذولة لكسره، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد رئيس الحركة في بداية اللقاء على مواقف دولة جنوب افريقيا التاريخية من القضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف الذي أعلنته تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.


وخلال اللقاء دار نقاش عميق لآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عمومًا، وقطاع غزة تحديدًا.

وحذر هنية من التطورات الأخيرة التي تعد الأخطر وتستنزف القضية الفلسطينية، خاصة المتعلقة بالقدس، وشطب حق العودة، وقانون الهوية، وبناء المستوطنات، ومحاولة فصل غزة عن الضفة، والخطوات المتسارعة نحو التطبيع في المنطقة.

ودعا هنية دولة جنوب أفريقيا لأن تمارس ضغوطاتها على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها المنحاز إلى الاحتلال، محذرًا من أن أي مساس بالشيخ صالح العاروري سوف يجعل الأوضاع في ظروف مختلفة تمامًا.

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