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الطيبي: لا استبعد أن يقوم نتنياهو باجتياح لغزة لترميم وضعه السياسي

منذ حوالى ساعة
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الطيبي: لا استبعد أن يقوم نتنياهو باجتياح لغزة لترميم وضعه السياسي

      قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، مساء اليوم الأحد، 18 نوفمبر، إنه بعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، فمن غير المستبعد أن يقوم باجتياح أو عدوان جديد على غزة لترميم وضعه السياسي، وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو أنه سيتولى وزارة الحرب، و ذلك بعد استقالة الوزير الأسبق افيغدور ليبرمان، في أعقاب فشله في عملية غزة الأخيرة.


وحول الوضع على الحدود مع غزة، قال نتياهو: "انتم ترون جزء من المعركة وانا استعد لاستكمال تلك المعركة ولن اقول متي سنعمل من اجل استعادة الهدوء لسكان جنوب اسرائيل، و اعطيت تعليمات لتنفيذ عمليات كثيرة غير ظاهرة للعلن، و لا يمكن الافصاح عنها.
                                                                                                      

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