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المسير البحري الـ 16 ينطلق غداً الاثنين شمال غرب غزة

منذ 5 دقيقة
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المسير البحري الـ 16 ينطلق غداً الاثنين شمال غرب غزة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، أن غداً الاثنين، سينطلق المسير البحري 16 في شمال غرب قطاع غزة، ومن المقرر أن تنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا بحلول الثانية ظهرًا ويصاحبها جماهير حاشدة برًا.


وقال المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود إن الحراك غدًا سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع، وبيّن أن الحراك البحري يهدف لحمل رسالة قوية للعالم للمطالبة بكسر الحصار المفروض على شعبنا، داعيًا المواطنين للاحتشاد على شاطئ بحر غزة على الحدود الشمالية.


وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.
                                                                                   

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