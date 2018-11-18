قطع المياه عن أطفيح لمدة 12 ساعة

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، مساء اليوم الأحد، 18 نوفمبر، عن اضطرارها لقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ 9 مساء الإثنين الموافق 19/11/2018 وحتى الساعة الـ 9 من صباح الثلاثاء الموافق 20/11/2018 وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية" والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.