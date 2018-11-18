قطع المياه عن أطفيح لمدة 12 ساعة

القاهرة
الفجر
4:58 صباحاً
الشروق
6:24 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:35 مساءاً
المغرب
5:00 مساءاً
العشاء
6:30 مساءاً
المنصورة
الفجر
4:59 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:33 مساءاً
المغرب
4:56 مساءاً
العشاء
6:26 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:33 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:02 مساءاً
العشاء
6:32 مساءاً
سوهاج
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:40 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
أسيوط
الفجر
4:55 صباحاً
الشروق
6:19 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:41 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
السويس
الفجر
4:53 صباحاً
الشروق
6:20 صباحاً
الظهر
11:37 صباحاً
العصر
2:30 مساءاً
المغرب
4:54 مساءاً
العشاء
6:24 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
4:49 صباحاً
الشروق
6:15 صباحاً
الظهر
11:33 صباحاً
العصر
2:25 مساءاً
المغرب
4:50 مساءاً
العشاء
6:20 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
4:46 صباحاً
الشروق
6:06 صباحاً
الظهر
11:30 صباحاً
العصر
2:25 مساءاً
المغرب
4:54 مساءاً
العشاء
6:24 مساءاً
المحلة
الفجر
4:55 صباحاً
الشروق
6:22 صباحاً
الظهر
11:38 صباحاً
العصر
2:30 مساءاً
المغرب
4:54 مساءاً
العشاء
6:24 مساءاً
المنوفية
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
11:43 صباحاً
العصر
2:35 مساءاً
المغرب
4:59 مساءاً
العشاء
6:29 مساءاً
الشرقية
الفجر
4:57 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
2:32 مساءاً
المغرب
4:56 مساءاً
العشاء
6:26 مساءاً
أسوان
الفجر
4:45 صباحاً
الشروق
6:06 صباحاً
الظهر
11:35 صباحاً
العصر
2:39 مساءاً
المغرب
5:05 مساءاً
العشاء
6:35 مساءاً
قنا
الفجر
4:48 صباحاً
الشروق
6:11 صباحاً
الظهر
11:36 صباحاً
العصر
2:36 مساءاً
المغرب
5:01 مساءاً
العشاء
6:31 مساءاً
الأقصر
الفجر
4:48 صباحاً
الشروق
6:10 صباحاً
الظهر
11:36 صباحاً
العصر
2:38 مساءاً
المغرب
5:03 مساءاً
العشاء
6:33 مساءاً
المنيا
الفجر
5:01 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
2:44 مساءاً
المغرب
5:09 مساءاً
العشاء
6:39 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
5:08 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
11:58 صباحاً
العصر
3:01 مساءاً
المغرب
5:29 مساءاً
العشاء
6:59 مساءاً
بورسعيد
الفجر
4:55 صباحاً
الشروق
6:23 صباحاً
الظهر
11:38 صباحاً
العصر
2:29 مساءاً
المغرب
4:52 مساءاً
العشاء
6:22 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
4:55 صباحاً
الشروق
6:22 صباحاً
الظهر
11:38 صباحاً
العصر
2:30 مساءاً
المغرب
4:54 مساءاً
العشاء
6:24 مساءاً
بنها
الفجر
4:59 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
2:35 مساءاً
المغرب
4:59 مساءاً
العشاء
6:29 مساءاً
الطور
الفجر
4:47 صباحاً
الشروق
6:12 صباحاً
الظهر
11:33 صباحاً
العصر
2:29 مساءاً
المغرب
4:53 مساءاً
العشاء
6:23 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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