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لأول مرة.. فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 90
لأول مرة.. فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول

تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 18-21 من شهر نوفمبر الجاري، وتعتبر هذه المشاركة الأولى لدولة فلسطين بعد حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة نهاية العام الماضي.

 

ويمثل فلسطين وفد من الشرطة برئاسة رئيس وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي، مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في فلسطين، العميد محمود صلاح الدين، وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات، إن هذا الاجتماع ذات أهمية كبيرة من حيث مستوى الحضور والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي تتضمن التصويت على انضمام دول جديدة لمنظمة "الإنتربول" والتصويت على شَغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي.
 

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