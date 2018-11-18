Responsive image

11º

18
نوفمبر

الأحد

26º

18
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • السيناتور الجمهوري راند بول:العقوبات الأمريكية على المتهمين السعوديين الـ17 هي إشارة على ضعف واشنطن
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو يعلن أنه سيتولى وزارة الحرب
     منذ 4 ساعة
  • نتنياهو: أبذل جهودا كبيرة لتجنب الانتخابات المبكرة
     منذ 4 ساعة
  • تايمز اوف اسرائيل: عدة وزراء اسرائيليين سيعلنون استقالتهم غداً صباحاً
     منذ 4 ساعة
  • ارتفاع عدد قتلي تفجير تكريت إلي 5 قتلي و16 جريح
     منذ 5 ساعة
  • وفاة المعتقل بسجن طرة بمصر سيد أحمد جنيدي نتيجة الإهمال الطبي ورفض السلطات السماح له بالعلاج من مرض السرطان
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مصادر صهيونية تزعم : "حماس" حاولت نصب كمين محكم لجنودنا عند الحدود

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 197
مصادر صهيونية تزعم : "حماس" حاولت نصب كمين محكم لجنودنا عند الحدود

قال مصادر عسكرية صهيونية، مساء اليوم الأحد، 18 نوفمبر، إن حركة (حماس) حاولت نصب كمين محكم لجنود إسرائيليين عند الحدود، ونقل أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع (واللا) العبري عن تلك المصادر قولها أن (حماس) لم تنتظر فقط الساعة الرابعة والنصف عصرا لإطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، ولكنها نشرت مجموعة من الخلايا المتنوعة منها قناصة ومطلقي صواريخ مضادة للدبابات على طول الحدود.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك كان إيجاد فرص لتنفيذ عمليات يمكن أن تؤدي إلى مقتل وإصابة جنود ومستوطنين، موضحة أن تعليمات القيادة الجنوبية في الجيش منعت مثل هذا الهجوم، وقدرت المصادر أنه كجزء من محاولة (حماس) تنفيذ هجوم انتقامي، تمكن الجيش من إحباط محاولتي تسلل عبر الحدود كان الهدف منها استدراج الجنود إلى تلك المناطق وإجبارهم على التعامل مع حادث مشبوه بهدف جرهم الكمين الذي أعدته الحركة لإطلاق النار عليهم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers