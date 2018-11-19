قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



جاء ذلك حسب مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل فجر اليوم 22 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بالإضافة لاندلاع مواجهات واسعة بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت يحيى عقل ربيع خلال اقتحام منزل أسرته بقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملاته المتكررة من مداهمات وتفتيش المنازل واعتقال المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي، حتى وصل عدد المعتقلين نحو الـ6500 معتقل، بينهم 350 طفلا، و62 معتقلة.

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