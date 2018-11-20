للمرة الأولى... فلسطين تشارك في المؤتمر العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"

أكدت الخارجية الفلسطينية، على أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة في المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاي في هولندا.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" الذي أشار إلى أهمية المشاركة في تلك المنظمة، مُشيرًا إلى أنها تُعتبر إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل.



وأضاف المالكي في نفس السياق قائلاً: "قد نطلب من المنظمة إرسال خبراء للكشف عن أي مواد كيميائية محظورة على الأرض المحتلة، مُشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني استخدم أسلحة ذات طابع كيميائي محظور ضد الشعب الفلسطيني".



وأختتم وزير الخارجية الفلسطيني تصريحاته قائلاً: "فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو في هذه المنظمة، تلك المشاركة ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي".

​