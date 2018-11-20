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وقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء جعابيص في طولكرم

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 84
وقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء جعابيص في طولكرم

طالب مشاركون في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى، أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، المؤسسات الحقوقية والإنسانية في دول العالم إلى الضغط نحو الإفراج عن الأسيرة إسراء جعابيص فورا، ليتسنى لها العلاج وهي على قيد الحياة، وبحسب ما نشرته الوكالة الرسمية وفا أكد منسق تجمع المبادرة الطلابية في طولكرم أحمد الدرك، أن هذه الوقفة هي إحياء لقضية الأسيرة جعابيص للمرة الثانية لدعمها ومناصرتها، والضغط نحو تحقيق حقها في إجراء العمليات الحيوية التي هي بأمس الحاجة لإجرائها للإبقاء على حياتها أطول فترة ممكنة، مشيرا الى أنها بحاجة إلى خمس عمليات حيوية قبل التجميلية.

 

وأوضح أن قضية الأسيرة إسراء بحاجة إلى وقفة دولية ومحلية وتسليط الضوء على معاناتها، واستنهاض كل قوى الشعب الفلسطيني للوقوف معها حتى نيل حريتها لتلقى أبسط حقوقها وهو العلاج.
 
    

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