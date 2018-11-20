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الحية: غزة لن يهزمها حصار سياسي أو اقتصادي أو حروب

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 174
الحية: غزة لن يهزمها حصار سياسي أو اقتصادي أو حروب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لن يهزمه حصار سياسي أو اقتصادي أو حروب؛ "لأنه شعب متعمق ومتجذر ومتمسك بدين الله ومتحصن بالقرآن الكريم، وجاء تأكيد الحية خلال الحفل السنوي لتكريم حفظة كتاب الله لعام 2018 والفائزين في مسابقة الأقصى المحلية الثامنة عشرة "جيل العودة"، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بمدينة غزة.


وأضاف: "شرُف شعبنا الفلسطيني الذي يجسد ويحفظ هوية الأمة أمام هذا العنوان المرتبط بالقرآن والجهاد في سبيل الله والمقاومة أن يحفظ للأمة كرامتها ومسارها"، مشددًا على أن غزة لن تحرفها وسائل الحصار أو الترهيب عن الطريق؛ لأن بوصلتها تتجه نحو القدس.

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