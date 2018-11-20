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الأسير خضر عدنان: كما سقط ليبرمان سيسقط الاحتلال ويزول

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 164
الأسير خضر عدنان: كما سقط ليبرمان سيسقط الاحتلال ويزول

قال الأسير المحرر خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، إن الانقسام في الصف الفلسطيني أثّر بالسلب على واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، داعيا الأسرى إلى انتخاب قيادة موحدة لهم، ومبينا أن هناك الكثير من الحالات المرضية داخل الأسر يرفض الاحتلال الإفراج عنهم، وأن تزامن خروجي من الأسر مع انتصار غزة سمح بأن تكون فرحة الحرية عامة وكبرى"،مؤكدا أن غزة نجحت في ضرب ما يسمى بقوة الردع الصهيوني.

 

وأضاف الشيخ عدنان، في حديث تلفزيوني، كما سقط ليبرمان سيسقط الاحتلال ويزول". وعن إضرابه عن الطعام الذي انتهى بالإفراج عنه قبل أيام قال الشيخ عدنان: إضرابي عن الطعام تجاوز رفض الاعتقال الإداري ليكون اعتراضاً على ظروف المحاكمة أيضاً"، مشيراً إلى أن "الاحتلال أدخل الاستخبارات إلى السجون بهدف كسر الحركة الأسيرة، المحرر عدنان أكد انه خلال فترة اعتقاله لم يزره أو يتصل به أي ممثل عن السلطة الفلسطينية.
 

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