الاحتلال يتعمد تأخير الإفراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر

قالت عائلة الشيخ سعيد نخلة، أحد قيادي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، إن الاحتلال تعمد تأخير الإفراج عنه من سجن عوفر والذي كان مقررا عصر اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء تمديد اعتقاله الإداري الأخير، وكان من المقرر إن ينظم حفل استقبال للشيخ نخلة في مخيم الجلزون بعد عصر اليوم، بالتزامن مع حفل استقبال للشيخ خضر عدنان مع انتصاره الجديد في معركة الأمعاء الخاوية، ومنذ عصر اليوم أنتظر العشرات من أهالي مخيم الجلزون و عائلة الشيخ نخلة و كوادر من حركة الجهاد الإسلامي أمام السجن لاستقباله.