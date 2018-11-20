الاحتلال يفرج عن أسيرين من جنين شمال الضفة المحتلة

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسيرين المجاهدين أيمن ماهر صادق أبو الرب (25 عاماً) ورامي خالد عارف أبو الرب (24 عاماً) وهما من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهيا مدة محكوميتهم البالغة ثمانية أشهر، وأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين أيمن أبو الرب ورامي أبو الرب بتاريخ 12/04/2018م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقهما بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر أيمن أبو الرب ولد بتاريخ 23/07/1993م، والأسير المحرر رامي أبو الرب ولد بتاريخ 19/02/1994م، وهما أعزبان، وأفرج عن الأسير أيمن من سجن مجدو أما الأسير رامي أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.