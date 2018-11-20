مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم على طريق قنا

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 9 اخرين، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بلودر على الطريق الصحراوى الغربى زمام مركز أبوقرقاص، تلقى أمن المنيا اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بلورد مما اسفر عن مصرع وإصابة ١١ شخص، وانتقل مباحث مركز شرطة ابو قرقاص، وتبين مصرع كلا من عبد الناصر كامل عثمان عباس ٥١ سنة سائق ومقيم مركز منفلوط والطفل عبد الآخر منصور على عيد ٣ سنوات مقيم الحبالصة مركز القوصية محافظة أسيوط.



فيما أصيب كلا من أسماء محمد أحمد موسى ٤٥ سنة ربة منزل والدة لطفل المتوفى علاء كمال عثمان عباس ٣٩ سنة فلاح، جمال عبد الناصر عثمان عباس ٢٧ سنة فلاح هانى على أبو زيد عبد الحفيظ ٢٣ سنة فلاح، فاطمة عبد الراضى عبد الناصر ٣٥ سنة ربة منزل وأبنائهم الاربعة بسمة محمد فوزى عبد الناصر ١٨ سنة وآية محمد فوزى عبد الناصر ١٦ سنة وأحمد محمد فوزى عبد الناصر ١٠ سنوات وياسمين محمد فوزى عبد الناصر شهر، وافاد الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش الصحة بأن سبب حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل فى التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة.

وأكدت المعاينة الاولية بأن السيارة الأجرة كانت قادمة من وجه بحرى متجها إلى محافظة أسيوط وبسبب السرعة الزائد اصطدم ب لودر اثناء مروره على الطريق الصحراوى العربى مما ادى الى ارتطام السيارة الطائشة بقوة باللورد.