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إصابة 4 أشخاص بتسمم جراء تناولهم وجبات مسممه في المنوفية

منذ 7 يوم
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إصابة 4 أشخاص بتسمم جراء تناولهم وجبات مسممه في المنوفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بأحد قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، بحالات تسمم وذلك إثر تناولهم وجبه معده بالمنزل، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتلقى أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير أمن من مستشفى الباجور العام باستقبالها كلًا من " ع.ع. س. " 54 عاما موظف، زوجته " ا. ع. ع 50 عاما ربة منزل، نجليهما " ا 15 طالب، ا 11 سنة طالبة وجميعهم مقيمين بدائرة المركز مصابين ( حالة تسمم) حالتهم العامة متوسطة وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم".

 
وبسؤالهم قرروا بتناولهم وجبة مطهوة بالمنزل أعقبه شعورهم بآلام بالبطن نقلوا على إثرها إلى المستشفى ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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