الاحتلال يغلق مداخل بيت جالا بحجة طعن مستوطن ومواجهات في الخضر

اغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، المداخل الرئيسية لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بحجة طعن مستوطن قرب مستوطنة "جيلو، وأن قوات الاحتلال اغلقت مداخل بيت جالا بصورة فجائية، وتحديدا المدخل الغربي المؤدي الى منطقة الجمعية العربية وكريمزان.

وأضاف شهود عيان أن قوات كبيرة تنشر الآن في المنطقة الفاصلة بين بيت جالا وقرية الولجة، دون معرفة الأسباب، في غضون ذلك، اندلعت مساء اليوم، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك عقب اقتحام تلك القوات لأحياء في البلدة.

وتركزت المواجهات في منطقة التل ومحيط ستاد الخضر، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات بين صفوف المواطنين.

