Responsive image

20
نوفمبر

الثلاثاء

26º

20
نوفمبر

الثلاثاء

خبر عاجل

مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي

 خبر عاجل
  • مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي
     منذ 12 دقيقة
  • الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس
     منذ 12 دقيقة
  • كوخافي رئيسًا لأركان الاحتلال خلفاً لآيزنكوت
     منذ 12 دقيقة
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين برأس سدر
     منذ 3 ساعة
  • الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله
     منذ 3 ساعة
  • شرطة الاحتلال توصي بتقديم وزير الداخلية إلى المحاكمة
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:53 صباحاً


الشروق

6:19 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:37 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد الإسلامي بعد تأخيرالإفراج عنه من سجن عوفر

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 115
الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد الإسلامي بعد تأخيرالإفراج عنه من سجن عوفر

أفرجت سلطات، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي سعيد نخلة (52 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله بالضفة المحتلة، وقالت عائلة الشيخ سعيد نخلة، أحد قيادي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إن الاحتلال تعمدت تأخير الإفراج عنه من سجن عوفر والذي كان مقررا عصر اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء تمديد اعتقاله الإداري الأخير.


وكان من المقرر ان ينظم حفل استقبال للشيخ نخلة في مخيم الجلزون بعد عصر اليوم، بالتزامن مع حفل استقبال للشيخ خضر عدنان مع انتصاره الجديد في معركة الأمعاء الخاوية، ومنذ عصر اليوم انتظر العشرات من أهالي مخيم الجلزون و عائلة الشيخ نخلة و كوادر من حركة الجهاد الإسلامي أمام السجن لاستقباله.


ويشار إلى أن الأسير المحرر نخلة معتقل منذ 23 من نوفمبر 2017 وحولته إدارة السجون للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر، ومددت اعتقاله 4 مرات متتالية، ويشار إلى أن الأسير الشيخ سعيد نخلة يعتبر من الجيل المؤسس لحركة الجهاد في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ومن مخيم الجلزون بمدينة رام الله؛ وتعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاماً في سجون الاحتلال.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers