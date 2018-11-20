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الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 144
الاحتلال يخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، أصحاب 20 متجرا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص، وأفادت مصادر مقدسية،  باقتحام اعداد كبيرة من القوات الخاصة الاسرائيلية ومن موظفي بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

وقال عدد من أصحاب المتاجر، إن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات، في غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث اطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر.

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