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مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 120
مساجد غزة تصدح بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي

توشحت ساحة مسجد الشهيد عزالدين القسام باللوحات والمخطوطات الدينية في أجواء روحانية على مسرح مديح النبي محمد -صلىالله عليه وسلم - بالأناشيد وإلقاء الدروس والمواعظ الدينية في ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي لاقى مشاركة واسعة من قبل الأهالي والحضور في إحياء السنة الشريفة، وفي ذكرى إحياء مولد النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-، بدأت المساجد على مستوى قطاع غزة بالنشيد في الاحتفالات وتشغيل الميكروفونات على أصوات المديح النبوي وإلقاء الدروس والأحاديث الإسلامية ابتهاجاً بذكرى المولد الخالدة على مدار القرون والأجيال المتعاقبة في نشر وتعزيز مفاهيم الدين الاسلامي.


وشارك في الاحتفال الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان " نور الحق في ذكرى سيد الخلق"، في ساحة مسجد الشهيد عزالدين القسام شمال قطاع غزة، عدد من الدعاة والشيوخ وأهالي الحيّ والنسوة.
 

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