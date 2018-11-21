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نادي الأسير الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل نحو الـ900 طفل من بداية العام

منذ 2 ساعة
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نادي الأسير الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل نحو الـ900 طفل من بداية العام

قال نادي الأسير الفلسطيني يوم أمس الثلاثاء إن قوات الاحتلال اعتقلت 908 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر.

جاء ذلك في بيان صادر عن النادي بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام إن "قرابة 270 طفلا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلي مجدو وعوفر إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة".


وأوضح البيان "أنه منذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد".

واختتم البيان مُطالبًا المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.

الجدير بالذكر أن الإحصائيات الفلسطينية تُشير  إلى أن الكيان الصهيوني يحتجز في معتقلاته قرابة الـ6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

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