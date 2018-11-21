الاحتلال يهدد باعتيال قائد حركة حماس في غزة

هدد وزير الإسكان في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، مساء اليوم الإربعاء، 21 نوفمبر، باغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وينال السنوار شعبية واسعة منذ انتخابه قائدا للحركة في غزة، لدوره الوطني في التقدم بخطوات كبيرة تجاه المصالحة الفلسطينية، واقترابه من فئة الشباب، ومواصلة تحديه للاحتلال الصهيوني وتحقيق إنجازات مقاومة نوعية.

وفي نفس السياق، قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان، إن "إسرائيل" تقترب من إعادة احتلال قطاع غزة، وقال خلال المؤتمر: إن إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من احتلال غزة، والتحول من الدفاع إلى الهجوم ضد حماس يعني عودة الاغتيالات التي تستهدف قادتها.