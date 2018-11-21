Responsive image

-3º

28
نوفمبر

الأربعاء

26º

28
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز: الرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي بن سلمان واكتفت بدعوة المصورين فقط تفاديا لإحراجه
     منذ 8 ساعة
  • ​أزمة المغرب والسعودية تشتد بعد رفض الرباط استقبال ابن سلمان
     منذ 11 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني ينفي مزاعم صهيونية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو للسودان، ويقول: " العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 11 ساعة
  • وصول نائب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لقطاع غزة عبر حاجز ايرز شمال قطاع غزة
     منذ 19 ساعة
  • فرنسا تعتقل مسؤولا في مجلس الشيوخ بتهمة "التجسس لصالح كوريا الشمالية"
     منذ 19 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني: العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:58 صباحاً


الشروق

6:24 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة 5 أشخاص باختناق فى حريق هائل بستايل سكوير بيتش ببورسعيد

منذ 6 يوم
عدد القراءات: 390
إصابة 5 أشخاص باختناق فى حريق هائل بستايل سكوير بيتش ببورسعيد

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق هائل بستايل سكوير بيتش بنطاق حى المناخ ببورسعيد، تلقى أمن بورسعيد إخطار يفيد إصابة 5 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بستايل سكوير بيتش، وعلى الفور أنتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحلات الموجودة داخل ستايل سكوير بيتش.
 
وأسفر الحريق إصابة كل من: محمود فتوح السيد 25 سنة والسيد إبراهيم كسبة 24 سنة ومحمود مصطفى عبد الغنى 22 سنة ومصطفى حسن حجازى 24 سنه و أحمد عبد الرحمن المرسى 25 سنه وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى بورسعيد العام وتقديم جميع الإسعافات الأولية لحين تماثلهم بالشفاء، وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers