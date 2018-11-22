"القسام": وصلنا لمراحل متقدمة بتحقيقات التوغل الصهيوني لخانيونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 22 نوفمبر ، إنها وصلت إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط توغل قوات الاحتلال الصهيوني جنوب القطاع الأسبوع الماضي.

وقامت كتائب القسّام، بنشر صوراً لعدد من أفراد قوات الاحتلال الخاصة، التي تسللت إلى مدينة خانيونس بينهم أمرأتان.

وأوضحت "القسام"، أن "التحقيقات في بشأن تسلل تلك القوة لمدينة خانيونس ، لا زالت مستمرة".



وكانت "القسام" قد أعلنت في 11 نوفمبر الجاري، أن قوة خاصة تابعة للكيان الصهيوني تسللت إلى مدينة خانيونس ، واشتبكت عقب اكتشافها مع عناصرها، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، وضابط صهيوني.