إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش اتجاه القاهرة قبل بوابة الكريمات ببني سويف بحوالي 6 كيلو، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، واستقبلت المستشفى المصابون وهم: بدوي عبد العال سليم، 54 عاما، ومقيم بمحافظة حلوان، وبه جروح وسحجات بالجسم، ورضوى محمد الصادق، 18 عاما، ومقيم بمحافظة الأقصر، به جروح وسحجات بالجسم، وسجى محمد بدوي، 16 عاما، وبه جروح وسحجات بالجسم، وأنعام سعد سالوسى، 45 عاما، ومقيم بمحافظة حلوان، وبه جرح قطعي بالجبهة، واشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى.