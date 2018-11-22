الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

أصدر قائد المنطقة الوسطى في حكومة الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، قرارًا بمنع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول أراضي الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، كما أصدر ما يسمى قائد المنطقة الداخلية والقائد العسكري، قرارًا يقضي بعدم التواجد أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة أسماء لشخصيات فلسطينية، ووفق ما ذكر موقع "القدس"، يأتي قرار سلطات الاحتلال بعد العديد من الإجراءات التعسفية بحق محافظ القدس، بداية من اختطافه من بلدة بيت حنينا في القدس الشرقية، وتوقيفه لعدة أيام، ثم إعادة اعتقاله من نادي سلوان الرياضي، وما تبعه من ملاحقة واقتحام لمقر محافظة القدس، واستدعاء موظفي المحافظة والوزارة ومصادرة أوراق ومستندات على الأقراص الصلبة من أجهزة الحاسوب.

وتعد تلك القرارات والإجراءات سابقة تصعيدية باستهداف شخصية فلسطينية وطنية واعتبارية كمحافظ القدس، كما يخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد الخاصة بحرية الحركة وحرية التنقل، ويعدّ تحديًا للقوانين التي أقرتها التشريعات الدولية، ويكرّس سلطة الاحتلال كدولة فوق القانون وفوق المجتمع الدولي.

