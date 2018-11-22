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سلطات الاحتلال تمنع عضوا بمنظمة التحرير الفلسطينية من السفر

منذ حوالى ساعة
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سلطات الاحتلال تمنع عضوا بمنظمة التحرير الفلسطينية من السفر

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، قرارًا بمنع "عدنان الحسيني"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس، من السفر لمدة 3 أشهر ودفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل بعد احتجاز جواز سفره، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، استدعت المخابرات الإسرائيلية، أمس، الحسيني، إلى مقر سجن المسكوبية في القدس الغربية، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة الرئيس محمود عباس، في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون، إضافة إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وتضمن قرار مخابرات الاحتلال منع من السفر لمدة 3 أشهر ودفع كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

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