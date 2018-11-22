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الاحتلال قتل 2070 طفلاً خلال 18 عاماً

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
الاحتلال قتل 2070 طفلاً خلال 18 عاماً

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ العام 2000 ولغاية الآن، 2070 طفلًا، علاوة على مواصلة إسرائيل محاكمة مئات الأطفال أمام محاكمها سنويًا، بجلسات محاكمة تفتقر للعدالة، فيما أشارت الحركة إلى وجود عمالة للأطفال داخل المستوطنات، وأوضحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمدينة البيرة، بمناسبة مرور 29 عامًا على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 52 طفلًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى وجود معطيات تؤكد أن إطلاق النار على الشهداء كان بقصد القتل.


وأكدت الحركة العالمية أن سلطات الاحتلال تواصل محاكمة ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، في ظل افتقار للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، وما يتخلله الاعتقال من تعذيب وعزل انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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