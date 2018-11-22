المرور: غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لمدة شهر بدءً من غد

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، عن بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، اعتبارًا من غد الجمعة، على أن تستمر الأعمال خلال أيام الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة الــ12 صباحًا وحتى الساعة الــ5 مساء، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الأعمال تشمل "صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية" للكوبرى مشيرةً إلى اضطرارها لغلق الكوبرى بشكل جزئي خلال فترات تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات.