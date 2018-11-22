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الاحتلال: ما كشفه القسام يضر بالكيان الصهيوني على مستوى الشرق الأوسط

منذ 33 دقيقة
عدد القراءات: 116
الاحتلال: ما كشفه القسام يضر بالكيان الصهيوني على مستوى الشرق الأوسط

قال المراسل العسكري في القناة العاشرة العبرية ألون بن دافيد، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، إن نشر لصور الخلية الصهيونية التي تسللت داخل غزة، هو عمل ضار على المستوى الاستراتيجي، وأن ما كشفته حماس يضر إسرائيل ليس فقط في قطاع غزة، ربما حتى له ضرر على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.


وذكر المراسل الإسرائيلي:" يبدو أن حماس استطاعت جمع هذه الصور من كاميرات المراقبة، أو عبر البحث على الانترنت، أو أنها تملك تقنيات تكنولوجية عالية جدا تمكنها من الحصول على هذه المعلومات السرية والحساسة جداً، وذكر المراسل الصهيوني: يبدو أن حماس استطاعت جمع هذه الصور من كاميرات المراقبة، أو عبر البحث على الانترنت، أو أنها تملك تقنيات تكنولوجية عالية جدا تمكنها من الحصول على هذه المعلومات السرية والحساسة جداً.

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