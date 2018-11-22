تشييع جثمان الصيدلي المصري أحمد طه غدا

اجتمع الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، وناقش الاجتماع كافة الشئون المتعلقة بحقوق الشهيد الدكتور أحمد طه، وعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر أسماء وعناوين الصيادلة العاملين بالخارج للتواصل معهم، بالإضافة إلى التوعية بالأدوية الممنوعة داخل الدول أو ممنوع اصطحابها خارج جمهورية مصر العربيةوقال نقيب الصيادلة: إنه سيتم الصلاة على جثمان الشهيد، بالسعودية، مساء اليوم، ثم العودة إلى مصر، ومن المنتظر الصلاة على الجثمان وتشييع الجنازة غدًا الجمعة.



وأضاف أصدرت تعليمات لجميع النقابات الفرعية لترقب ميعاد وصول الجثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وتم تجهيز أتوبيسات لنقل الجثمان وتشييع جنازة الفقيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تأكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.

