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الاحتلال يقرر الإفراج عن طفلين فلسطينيين بشرط دفع غرامة مالية

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال يقرر الإفراج عن طفلين فلسطينيين بشرط دفع غرامة مالية

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الخميس، 22 نوفمبر، عن طفلين فلسطينيين من كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، بشرط دفع غرامة مالية بقيمة ألفى شيكل لكل منهما، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلين من منزلى ذويهما الأسبوع الماضي، واعتدت عليهما بالضرب.

 

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - فى تصريح اليوم - إن سلطات الاحتلال فيما تسمى بمحكمة سالم العسكرية غرمت نجله خالد (13 عاما)، والطفل عوض منصور صبحى (14 عاما) مبلغ (2000) شيكل لكل منهما (الدولار 6ر3 شيكل)، وأدان هذا الحكم ووصفه بالجائر بحق أطفال يحرم القانون الدولى اعتقالهم ومحاكمتهم، وطالب شتيوى المؤسسات الحقوقية المهتمة بحقوق الأطفال وحقوق الإنسان والصليب الأحمر بمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين.

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