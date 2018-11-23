مصرع عامل سقط أثناء بناء مئذنة مسجد بالمنوفية

توفي عامل ، اليوم الجمعة 23 نوفمبر ، عقب سقوطه من أعلى سقالة خشب أثناء عمله ببناء مئذنة مسجد بقرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



وقد تم نقل جثه السيد حسين مرسي" 48 سنة، إلي مستشفى الشهداء المركزي ، إثر سقوطه من أعلى سقالة.