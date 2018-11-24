Responsive image

-3º

28
نوفمبر

الأربعاء

26º

28
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز: الرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي بن سلمان واكتفت بدعوة المصورين فقط تفاديا لإحراجه
     منذ 7 ساعة
  • ​أزمة المغرب والسعودية تشتد بعد رفض الرباط استقبال ابن سلمان
     منذ 11 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني ينفي مزاعم صهيونية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو للسودان، ويقول: " العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 11 ساعة
  • وصول نائب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لقطاع غزة عبر حاجز ايرز شمال قطاع غزة
     منذ 19 ساعة
  • فرنسا تعتقل مسؤولا في مجلس الشيوخ بتهمة "التجسس لصالح كوريا الشمالية"
     منذ 19 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني: العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:58 صباحاً


الشروق

6:24 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الشاهد: حكومتي منبثقة عن شرعية "نيابية"

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 411
الشاهد: حكومتي منبثقة عن شرعية "نيابية"

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في خطاب تقديم مسودة "قانون الموازنة" لعام 2019 ، أمام البرلمان، اليوم السبت 24 نوفمبر ، إن حكومته "منبثقة عن شرعية نيابية"واضحة لا تسعى الى الانقلابات، وليس هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكر في القيام بانقلاب".

ونفي الاتهامات التي طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد، متهما أطرافا سياسية بممارسة التحريض السياسي.

وأوضح الشاهد أن حكومته لن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف، التي ترى أن العودة للشرعية الدستورية هي انقلاب، وستواصل عملها.

وجاءت تصريحات الشاهد ردا علي اتهام الأمين العام لحركة "نداء تونس"، سليم الرياحي، له خلال تصريح صحفي، أمس الجمعة، بـ "السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers