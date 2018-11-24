الشاهد: حكومتي منبثقة عن شرعية "نيابية"

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في خطاب تقديم مسودة "قانون الموازنة" لعام 2019 ، أمام البرلمان، اليوم السبت 24 نوفمبر ، إن حكومته "منبثقة عن شرعية نيابية"واضحة لا تسعى الى الانقلابات، وليس هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكر في القيام بانقلاب".

ونفي الاتهامات التي طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد، متهما أطرافا سياسية بممارسة التحريض السياسي.

وأوضح الشاهد أن حكومته لن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف، التي ترى أن العودة للشرعية الدستورية هي انقلاب، وستواصل عملها.

وجاءت تصريحات الشاهد ردا علي اتهام الأمين العام لحركة "نداء تونس"، سليم الرياحي، له خلال تصريح صحفي، أمس الجمعة، بـ "السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة".