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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ٢٣ ديسمبر

منذ 3 يوم
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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ٢٣ ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم السبت، 24 نوفمبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب ومن ضمن المتهمين خطيبة المجني عليه ووالدها لـ٢٣ ديسمبر لتعذر حضور المتهمين، وكان النائب العام أحال المتهم أشرف حامد علي وابنته حبيبة وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول "والد حبيبة" وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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