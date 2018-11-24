Responsive image

-3º

28
نوفمبر

الأربعاء

26º

28
نوفمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رويترز: الرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي بن سلمان واكتفت بدعوة المصورين فقط تفاديا لإحراجه
     منذ 7 ساعة
  • ​أزمة المغرب والسعودية تشتد بعد رفض الرباط استقبال ابن سلمان
     منذ 11 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني ينفي مزاعم صهيونية عن زيارة مرتقبة لنتنياهو للسودان، ويقول: " العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 11 ساعة
  • وصول نائب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لقطاع غزة عبر حاجز ايرز شمال قطاع غزة
     منذ 19 ساعة
  • فرنسا تعتقل مسؤولا في مجلس الشيوخ بتهمة "التجسس لصالح كوريا الشمالية"
     منذ 19 ساعة
  • وزير الإعلام السوداني: العداء بين السودان و"إسرائيل" فكريا ودينيا مستمر إلى أن تقوم الساعة
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:58 صباحاً


الشروق

6:24 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

2:35 مساءاً


المغرب

5:00 مساءاً


العشاء

6:30 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استياء علي مواقع التواصل لحضور بن سلمان حفلا صاخب مع بن زايد

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 974
استياء علي مواقع التواصل لحضور بن سلمان حفلا صاخب مع بن زايد

اثار ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصورا مثيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الإمارات ومشاركته في حفل صاخب مع محمد بن زايد بالإمارات ،اليوم السبت 24 نوفمبر ،جدل النشطاء .

وأظهرت اللقطات جلوس ابن سلمان برفقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في أحد الحفلات في أبو ظبي، بحضور ممثلات ونساء ، ما أثار ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية.

وكان قد حضر ولي العهد منافسات فورمولا 1 في أبو ظبي، وذلك خلال زيارته دولة الإمارات للمرة الاولي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. حسب وسائل إعلام سعودية.شاهد/جدل إثر حضور بن سلمان وبن زايد حفلا صاخبا بالإمارات

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers