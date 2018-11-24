استياء علي مواقع التواصل لحضور بن سلمان حفلا صاخب مع بن زايد

اثار ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصورا مثيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الإمارات ومشاركته في حفل صاخب مع محمد بن زايد بالإمارات ،اليوم السبت 24 نوفمبر ،جدل النشطاء .

وأظهرت اللقطات جلوس ابن سلمان برفقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في أحد الحفلات في أبو ظبي، بحضور ممثلات ونساء ، ما أثار ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية.

وكان قد حضر ولي العهد منافسات فورمولا 1 في أبو ظبي، وذلك خلال زيارته دولة الإمارات للمرة الاولي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. حسب وسائل إعلام سعودية.