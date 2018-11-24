مجتمع السلم: زيارة ولي العهد لا تخدم صورة الجزائر

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت 24 نوفمبر ، في تصريحات صحفيه على هامش ندوة سياسية تحت عنوان "التطبيع والمد الصهيوني في العالم العربي، "إن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلاده خلال هذه المرحلة "لا تخدم صورتها عربيا ودوليا".

ومن المتوقع إن بن سلمان سيزور الجزائر في السادس من ديسمبر المقبل عقب زيارة تونس في 27 من هذا الشهر الجاري ، في إطار جولة عربية بدأها من الإمارات.

واضح مقري أن " بن سلمان استجاب لدونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) بخفض أسعار البترول وهو يعلم أن هذا يضر بالجزائر" .