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استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع مبارك

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1183
استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع مبارك

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس السابق المخلوع محمد حسني مبارك، وقد قرر الاتحاد تجميد أموال مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال عدة سنوات، وجمدت سويسرا أموالاً وأصولاً مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام، وقررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة 30 متهماً، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لـ26 ديسمبر للحكم، ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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