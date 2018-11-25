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في إطار التطبيع.. رئيس وزراء الاحتلال يزور البحرين قريبًا

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 649
في إطار التطبيع.. رئيس وزراء الاحتلال يزور البحرين قريبًا

في إطار التزايد الملحوظ في التطبيع بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية، أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال "هاني مرزوق" أن نتنياهو قرر زيارة البحرين قريبًا.

جاء ذلك حسب إفادة هيئة البث الصهيونية "مكان" التي نقلت تصريحات مرزوق حيث قال: "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر لشرق أوسط آخر، وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ".


وأشار المتحدث باسم نتنياهو إلى أن الكيان الصهيوني يرى العالم العربي غني بالمقدرات البشرية، وهذا ما يريد بسببه الاحتلال إقامة علاقات معه على المستوى العلمي.

وأضاف: "العديد من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية مع طواقم كبيرة اقتصادية وطلابية جامعية".

الجدير بالذكر أن نتنياهو كان قد زار  في 26 أكتوبر الماضي سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات رسمية بتل أبيب.

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